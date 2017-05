Elu muutub pikkamööda. Nii ka horoskoop, mis jälgib seda.

Uraan on endiselt Jääras, aga vastasseis Jupiteriga on lõppenud, mis näitab, et maailma uuenemisprotsess jätkub teatud lainetena. Vahepeal katkeb, aga siis jälle jätkub mõne aja pärast. Mais on paigalseis riikide juhtkondade vahetumises.

Aga taevasse on ilmunud uus aspekt. Positiivne aspekt Uraani ja Saturni vahel, mis näitab rahvusvaheliste majandusorganisatsioonide edukat arengut, viib lähimas tulevikus maailma majanduskriisist välja.

Just praegu moodustuvad uued edukad majandusüksused ja uued riigimehed koguvad uut kuulsust.

Võimalik ka, et loodus on maikuus rahulikum kui muidu.

Mars läheb mai lõpul vastasseisu Saturniga. See võib näidata majandustülisid, võimutülisid, rahutusi ja ka kiiresti mööduvat sõjalist konflikti.

Euroopa Liidu seisund muutub järjest halvemaks

USA majandus on kriisis ja seisab paigal suurte firmade lahkumise tõttu, ning nüüd on oodata pööret, mida president Donald Trump püüab vägisi läbi viia, aga see võtab tal aega vähemalt kolm aastat. Siiski just mais teeb USA president oma tähtsad majanduslikud otsused ja surub need parlamendis raskustega läbi. Mai lõpp toob ka Trumpile vastuseisu majandusringkondade ja riigiametnike poolt. Võimalik on ka osalemine sõjalises konfliktis, sest Mars lisab presidendile sõjakat jõudu.

Putini Venemaa on samuti majanduskriisis. Majandus seisab, aga Venemaa majandus on oma kriisis jõudnud kaugemale kui USA ning on just ületamas kõige madalamat pööripunkti, ja viie aasta pärast on juba esimesed positiivsed tulemused näha. Ka Venemaa võib osaleda mai lõpu konfliktides, sest temalegi lisab Mars sõjakat jõudu just mai keskpaigast alates. Putini populaarsus on ikkagi küllaltki heas seisus. Jupiter ja Mars lisavad mais talle ka tahtesse jõudu juurde, tal tuleb edukas aeg.

Hiina majanduslik ja poliitiline seisund on praegu hea, ehkki paari aasta pärast on tal veidi raskusi. Kahjuks pole tal praegu erilisi liitlasi. Mars ei too Hiinas sisetülisid ega ka välisvaenlasi.

Saksamaa majandus on veel heas seisus ja poliitilist kriisi seal ei paista tulevat. Ka Jupiter toetab Saksamaa arenguid mais. Samas Saksamaa rahalised kulutused on ülimalt suured.

Soome ületas oma majanduskriisi. Rahva olukord halvenes nii kriisi tõttu kui ka pagulaste toetamise järel, aga viie aasta pärast on ka Soome uuesti järjel. Marsi vastasseis Saturniga toob ka meie naabrile sisetülisid ja peavalu.

Ukraina on jõudnud sisemiste konfliktideni nii majanduses kui ka võimuküsimustes; peale selle vaevab Ukrainat rahapuudus. Marsi vastasseis toob ka sisemisi rahutusi.

Meie naabritest on Leedu oma väikeses kriisis, arusaamatused võimu ja raha küsimustes. Ka Marsi seis võib Leedus sisetülisid põhjustada.

Läti ja Eesti on muidu umbes samas seisus. Lätis on elu isegi parem tänu aktsiisidele.

Mai 2017 Eestis

Eestis püüab Jupiter nii maikuus kui ka hiljem ümber muuta tööandjate ja töötajate vaimsust, et töö ja palgamaksmise osas asi muutuks. Ka edendab Jupiter praegu käsitööga seotud majandust, mis vabakaubanduse poolt ära lammutati. Edendamine ei saa aga maikuus ei parlamendi ega valitsuse toetust. Samas liigub Jupiter tagurpidi, püüdes taastada vana korda riigi tootmissfääris.

Saturn on ikkagi üle Eesti lääne-silmapiiri tõusnud ja mais algab peale suureplaaniline välissuhtlus, et Eesti majandust veel edendada. Kahjuks liigub ka Saturn tagurpidi ja asjad pigem seisavad mais paigal. Otsitakse ikkagi lepinguid ja äripartnereid. Kuna Mars on Eesti ida-silmapiiril, siis suhteid ka leitakse. Aga samas on ka oht, et Eesti kistakse jälle sõjalistesse afääridesse kui NATO liitlane.

Uraani ja Saturni hea aspekt näitab parlamendi heakskiitu Eesti majanduspoliitikale.

Neptuun aga võib jälle näidata ka suuri emotsioonide puhanguid sõdade ja pagulaste pärast naaberriikides.

Pluuto tagurpidiliikumine ja paigalseis ei lase majanduslepingute asjadel veel maikuus muutuda.

ERR jätkab veel vanal suunal, kuna ta esindab Rootsi aadlike seisukohti ja poliitilist suunda Euroopa aadelkonna hulgas kehtiva saaliõiguse alusel.

Ratase valitsusel on asjad vähe edasi arenenud, Jupiter on sama koha peal, Saturn on veidi edasi nihkunud, aga ei näita tulemusi veel. Pigem Marsi vastasseis näitab suurt raha kulumist, aga juurde seda veel praegu ei teenita, vaid loodetakse Euroliidu sõprade peale. Rahulolematust ja streike võib oodata just mais, Marsi vastasseisu tõttu.

Vabaerakonnal jätkub kriis, aga mõne aasta pärast on oodata edukamat aega.

EKRE parim ja edukam aeg hakkas juba märtsis taanduma, kuna valitsus tegutseb paljuski EKRE eesmärkide kohaselt ja võtab selle au endale. Peale selle oli seal veidi jagelemist Jupiteri vastasseisu tõttu, aga olukord jääb ikkagi tükiks ajaks stabiilseks, Jupiter liitis nad vaimselt ühtsemaks. Mart Helmel seisavad aga paremad ajad ees.

IRL-i pöördelised ajad on küll möödas, organisatsioon ei lagune. Marsi ja Saturni vastasseisu tõttu toimuvad seal veel sisetülid. Teatud aja segadus kestab, sest planeedid liiguvad tagurpidi ja seisavad ka paigal. IRL läheneb viie aasta pärast jälle oma võimu järgmisele kõrgpunktile. Neil ongi sõlmitud väga kasulikud võimulepingud.

Reformierakond on praegu ikka oma tühjas augus ja uued perspektiivid on veel väga kaugel. Uued esimehed ja peasekretärid ei saa praegu midagi olukorra parandamiseks teha.

Keskerakond jätkab sellel aastal edukalt, muutused on küll juba toimunud, aga mõningad ebameeldivad ajad on veel tulemas, sest kõik muutused pole veel lõpuni läinud. Planeedid seisavad paigal ja liiguvad ka tagurpidi, mis näitab, et lahendust veel maikuus küll ei tule. Edgar Savisaare positsioon liigub paremuse suunas, aga tal tuleb veidi oodata, kuni Jupiter ta raske olukorra lahendab.

Sotside juhtfiguur Jevgeni Ossinovski poliitiline tegevus saab lõpliku tagasilöögi alles juunis. Praegu on ta edukas ja sellega koos ka tema erakond.

VILLU PÕLDMA, astroloog

Taavi Rõivase juhtimise ajal alguse saanud Reformierakonna allakäik jätkub ja uued perspektiivid on veel väga kaugel.

Viimati muudetud: 03.05.2017

