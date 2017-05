Raimo Aasa nitševood

RAIMO AAS, 03. mai 2017

4. Publikule on väga ohtlik, kui sitt laul tiivad saab.

et just tema munetud munadest praetakse härjasilmasid.

11. Küürakas kutsub endale kiirabi, et see talle labida ulataks.

12. Tihti on esimene mõte, mis meile pähe tuleb: „Kurat!

Müts on ära varastatud!“

14. Tähtis on õigel ajal mitte unustada, et teil on ju skleroos.