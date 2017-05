Kus viga näed laita...

Järgmised põlvkonnad ei kipu enam madalapalgalisel kohal töötama, rääkimata tasuta või sümboolse tasuga lisakoormuse võtmisest. Aktiivsed ollakse küll asumi- ja külaseltsides ning mitmesugustes kaitseseltsingutes; viimaste huvialas on küll rohkem keelustamine (nt Maha karusloomakasvatus! jms.) kui elu edasiarendamine.

Ühine huvitegevus rikastab osalejate ja ka ühiskonna elu. Selline tegutsemine peaks haarama ka lapsevanemaid. Asumitäite viisi korruselamute rajamisel tehti hoonetevahelistele haljasaladele võrkpalliplatse, ka mõni asfalteeritud kossuväljak valmis. Neid platse isegi kasutati. Doominotki mängiti puude varjus mahlakate väljendite saatel. Nüüd on mingit tegevust veel vaid väikelaste mängualadel.

Koolide staadionitel ja mänguväljakutelgi puudub kasutus väljaspool kooliprogrammi. Kohalikel omavalitsustel koos koolide, lastevanemate ja korteriühistutega tuleks need rajatised elustada. See ei vaja erilisi lisakulutusi, küll on aga üks võimalus noorte füüsise arendamiseks.