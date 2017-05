Nisu Uno lahkus koos Dan Põldroosiga

INDREK VEISERIK, 03. mai 2017

Iseäranis hästi tuli Põldroosil minu hinnangul välja Nisu Uno. See oli koondkuju keskealisest mehest, kelle noorus möödus muretul Brežnevi ajal, kuid varakapitalistlik Eesti selliseid ei vajanud või polnud nad siis enam ise suutelised uue ajastuga kohanema.

1990-ndatel ja 2000-ndate alguse rahututel aegadel näis kõigil olevat kiire. Kõik tahtsid uutes vabadustingimustes end kuskil ja kuidagi realiseerida. Vaja oli äri teha ja edukas olla. Noil Nisu Uno’ del polnud tollal enam kuhugi kiiret, neid ei oodatud kuskil. Nad istusid pargipingil, müts silmil, ja vaatasid mõtlikult möödasagivaid inimesi. Neis oli tunda filosoofilist rahu ja eluga leppimist. Silma särama pani neil see, kui said sõpradega koos õlut juua ja vanu aegu meenutada.