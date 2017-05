Langevad lehed

AIVAR JARNE, 03. mai 2017

Postimees on kukkunud 69 tuhande pealt 44 tuhande peale ja Õhtuleht 65 pealt 47 peale. Eesti Päevaleht ja Eesti Ekspress on mõlemad kaotanud tiraažis üle 20000.

Eesti Ajalehetööstuse andmete põhjal on kõikide üleriigiliste päevalehtede kogutiraaž viimase kümne aastaga langenud 225 tuhandelt 120 tuhandeni. Nädalalehtede trükiarv on kahanenud 163 tuhandelt 110 tuhandeni.

Endine Eesti Meedia juht Mart Kadastik kirjutab 26. aprilli Eesti Ekspressis, et ajalehe varahommikune kojusaabumine on varsti anakronistlik luksus. Microsofti endise bossi Steve Ballmeri 2008. aastal tehtud ennustus, et kümne aasta pärast ei ilmu enam ükski arvestatav ajaleht paberil, küll ei täitu, aga tendents selles suunas on ilmne.