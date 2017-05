ENPA juhile on saatuslikuks saamas Süüria-reis

AIVAR JARNE, 03. mai 2017

Kuigi Agramunt on ENPA täiskogu ees oma visiiti kahetsenud, selgitades, et tema eraviisilise reisi eesmärkideks oli saada Süürias kohapeal ülevaade sõjast ning pagulasteprobleemist, nõuavad paljud parlamendisaadikud nüüd tema tagasiastumist. Agramunti reis polevat olnud piisavalt põhjendatud ja avalik ning see oli tehtud koos Vene saadikutega. Agramunt on ka püüdnud selgitada, et kuigi osa Vene meediast on tema Süürias-käiku tõlgendanud kui toetust Bashar al-Assadile, see aga tegelikult nii ei ole.