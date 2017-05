Siret Kotka ja Martin Repinski abiellusid!

INDREK VEISERIK, 03. mai 2017

Laulatusel peeti täpselt kinni õigeusukiriku traditsioonidest. Kui Martin Repinski on õigeusukiriku liige sünnist peale, siis Siret Kotka polnud veel alles hiljuti ristitudki. Pulmade eel sai temast õigeusukiriku täieõiguslik liige, sest vaid nii oli kiriklik laulatus võimalik.

Eelmise aasta lõpul palus Repinski Kotka kätt ning ütles Õhtulehele, et ettepanek oli pigem lihtne ja siiras, kuid ootamatu. "Sõrmust valida ei olnud keeruline. Ma lihtsalt vaatasin, ja tavaliselt on üks mingi asi, mis mulle meeldib. Usaldasin sisetunnet, ja ostsingi selle," ütles ta.

Eelmise aasta lõpul palus Repinski Kotka kätt ning ütles Õhtulehele, et ettepanek oli pigem lihtne ja siiras, kuid ootamatu. "Sõrmust valida ei olnud keeruline. Ma lihtsalt vaatasin, ja tavaliselt on üks mingi asi, mis mulle meeldib. Usaldasin sisetunnet, ja ostsingi selle," ütles ta.