Norra Keskerakonna toetus kahekordistumas

03. mai 2017

See on põhjalik 90-leheküljeline dokument. Peatume lühidalt vaid punktidel, mis puudutavad rahvusvahelisi suhteid ja Norra kohta maailmas.

Keskerakonna hinnangul on Norra välis- ja kaitsepoliitilistes huvides eelkõige rahvusvaheline stabiilsus ja tasakaal, mida ohustavad maailmas kasvavad rahutused ja suurjõudude rivaliteet. Märgitakse: „Lääne ja Norra suhe Venemaaga on kõvasti halvenenud pärast seda, kui Venemaa annekteeris Krimmi ja destabiliseerib Ida-Ukrainat, mis on selgelt vastuolus rahvusvaheliste reeglitega. Keskerakond leiab, et nii Norra kui ka Venemaa huvides on suurem dialoog ja koostöö mõlemapoolset huvi pakkuvates asjades ning tugevam koostöö kahe rahva vahel Barentsi mere piirkonnas.“