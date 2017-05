Õige ja vale gaasitoru Läänemeres

VIRGO KRUVE, 03. mai 2017

Soome telekanal MTV3 näitab USA 2014. aasta seriaali „ Tyrant ” (Türann), mille esimeses osas saabub USA-s paguluses elanud Barry (sama hüüdnimi oli Obamal) tagasi oma islamistlikule kodumaale, vennapoja pulma. Esimeses osas näeb ta pealt, kuidas tema hirmuvalitsejast vend proovib piinamisega teada saada pulmapeo õhkulaskmise kavandajat. Türann peksab kahtlusalust rusikate ja jalaga ning ähvardab sellel sõrmed noaga ükshaaval maha lõigata. Esimesest sisselõikest ongi veri põrandale pursanud ja ülekuulatav kisendab valust. Barry peatab venna, soovitades tal hoopis kahtlustatav koos sugulastega pulma kutsuda ja neist üks panna igasse lauda. Siis kannaksid nemad hoolt, et rünnak jääks ära. Pulmad peetaksegi turvaliselt. Kavalusega võideti vaenlase sepitsused.

Päevakohane on meenutada üle kümne aasta eest telekanalites olnud Reformierakonna valimisreklaami maksuvabast reedest, kus taustal kõlanud laulus olid sõnad „oleme lihtsad eesti matsid” ja „taome kulmud rulli”. See oli lugu vägivallaga võimu teostamisest, maksude kogumisest. Valimislubadus oli tulumaks alandada 18 protsendile (sama määr dividendidel). Eesti president Ilves oli ka tulnud Ameerikast, kuid tema pooldas jõudu, mitte vastaspoole ülekavaldamist. Poliitikute tülist alanud sündmuste jada päädis Pronksiööga ja senisest suurema lõhega Eesti ühiskonnas. See oli võrreldav nende eesti meeste vimmaga, kes oma sünniaasta põhjal sundmobiliseeriti Stalini või Hitleri armeesse, ja isegi pärast sõja lõppemist vastanduvad üksteisele. Nemad ei näe ennast välisriikide huvide ohvritena ega istu üheskoos lauda.

Soome kaotas ohvriterohkes Talvesõjas Karjala ja hiljem, Saksamaa liitlasena, ka II maailmasõja, kuid tema iseseisvus jäi püsima. Ta oli Lääne ja Ida vaheline riik, mille pealinnas Helsingis kohtusid mõlema leeri spioonid. „Raha ei haise,” ütles Rooma keiser Vespasianus, kui oli avalikele käimlatele kehtestanud maksu. Soomlased ei unustanud Karjala kaotamist, kuid arendasid siiski majanduslikke suhteid Nõukogude Liiduga. Tolle kokkuvarisemine ja kohalik kinnisvara laenubuum tõid lama, aga sellest Soome väljus Nokia abil. Veel kümmekond aastat tagasi oli Nokia mobiiltelefoni võrdkuju, ja see muutus alles puutetundlike ekraanide tulekuga. Seejuures kuulus soomlastele 2009. aastal vaid 12% Nokia aktsiatest. Eestlased ei jõudnud kaugemale sõnades omaenda „nokia“ otsimisest.

Ajalooliselt on Eesti olnud kaupade ja inimeste transiidimaa Lääne ja Ida vahel. Viikingiajal oli sellise kaubanduse õitseng, kus Eestisse jäi palju rikkust (hõberaha). Saksamaa ristirüütlid tulid siia 13. sajandil just Pihkvasse ja Novgorodi viivate karusnaha-kaubateede pärast, mitte Liivimaa paganate hingi päästma. Keskaja järel vajasid Eesti sadamaid Vene tsaarid ja Läänest tulid siia rootslased, et minna Venemaad vallutama.

Venemaa gaasitoru Läänemeres on ajaloolise Lääne–Ida transiidi nüüdisaegne vorm; raudtee naftatsisternid asenduvad meres paikneva toruga. Idas on maavarasid, mida Lääs vajab, ja nende vahendajale jääb ka tasu. Venemaa ja Saksamaa huvid läksid Eestist esimese toruga mööda, kaasates Soome, Rootsi ja Taani.

Kuigi kordamine pidi olema tarkuse ema, siis nüüd on aeg rakendada vanasõna „Vigadest õpitakse”. Me saame gaasitoruga tulu, mis eelmise otsusega läheb praegu pragmaatilistele Põhjamaadele. See on tuluprojekt. Lisaks alternatiivne energiatarne-kanal, mille kraani ei saa Idas sulgeda. Venemaa huvid võivad olla Eestile vastupidised, aga nad ei ole sõgedad, et iseennast kahjustaksid. Lõpuks on Eesti piire läbiv gaasitoru suurte riikide lauda istuma viiv kaart, mille targal kasutamisel võidavad välispoliitika ja majandus.

Viimati muudetud: 03.05.2017

