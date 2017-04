Vastutuseta pole iseseisvust

ANTS METSLA, 26. aprill 2017

Eesti riik sündis siis, kui nii rahvas kui ka valitsejad hakkasid vastutama. Kuid vastutamatus on olnud väga tõsiseks probleemiks – nii tuna kui ka praegu.

Üheks vastutamatuse sümboliks on lagunev klaasrist pealinnas Vabaduse väljaku serval. Hirmkallis, maitsetu, näotu. Tehtud üksnes selleks, et oleks koht, kuhu pärgi asetada. Kas seeläbi ajaloomõistmist, järjepidevust ja patriotismi tegelikult südames kantakse, on vist küsitav? Ja kas pidevalt parandamist nõudva samba püstitamise eest ka keegi vastutab?