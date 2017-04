Edukas metsandus vajab rohkelt häid metsatundjaid

„ Tuleb arvestada, et järgmistel kümnenditel puidu juurdekasv meie metsades väheneb, sest suur kogus metsi jõuab vanusesse, kus juurdekasv on paratamatult väiksem kui keskealistes metsades,“ selgitas Eesti Maaülikooli metsakasvatuse professor, Eesti Metsaseltsi president Hardi Tullus põhjusi, miks metsa vanuseline jaotus ja juurdekasv pole metsa ligi saja-aastase eluringi jooksul samad. Mets kasvab aeglaselt ja seda 20 aastaga oluliselt muuta ei saa. „Seetõttu on oluline metsasektori arendamisel keskenduda innovaatiliste lahenduste Eestile kohandamisele ja viia metsandusharidus ülikoolide kõrval ka üldhariduskoolidesse,“ rõhutas ta. Tihedam koostöö hariduses aitaks leida metsa eluringi igas etapis uusi ja järjest paremaid lahendusi võimaluste ärakasutamiseks, sest tehnoloogiad arenevad meeletu kiirusega.