Toitu ei tohi hävitada!

Viimasel ajal olen kohanud mitmeid, kes on kurvalt rääkinud sellest, et kuidas näiteks Maksimarketis ja Maximas toimub veel kasutuskõlbliku kauba hävitamine. [Arvatavasti toimitakse samamoodi teisteski kaubanduskettides. – Toim. ]

Üks Pärnu Maksimarketis töötav naine rääkis, et Maksimarket teeb toidukaupadele allahindlust vaid 25% ning pärast seda lähevad kõik lihad-vorstid ja muu kraam hävitamisele. Isegi oma töötajatele ei anta tasuta või odavamalt midagi. Teine naisterahvas ütles, et tema mees töötab Maximas ning et ka seal visatakse veel korralik toidukraam prügikasti ning keegi sealt midagi omale võtta ei tohi.

Kauplustes on toidukaubad müügil kõrge hinnaga ning arvata võib, et värske kauba hind seatakse teadlikult niisuguseks, et rikkamad neid osta jõuaks ja tahaks, kuigi samas teatakse sedagi, et teatud osa kaubast seetõttu vananeb niikuinii ning läheb hävitamisele.