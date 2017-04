Riigikogus oli lahtiste uste päev

Päeva kõige raskem küsimus. Väike poiss päris peaministrilt, et mis on Eesti kõige suurem mure ja kuidas seda lahendada. Jüri Ratas vastas, et suurimaks probleemiks on meie elanikkonna vananemine ja kahanemine. Tuleb teha nii, et inimestel ei oleks põhjust riigist lahkuda. Selleks peab pakkuma elanikele piisavalt tööd, head palka ning väärikat elukeskkonda. Lastele aga head kooliharidust, et nad saaksid esitada nii häid küsimusi.