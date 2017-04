Nädala juubilar AINI HÄRM 55

Tallinnas hoolitseb kultuuri järjepidevuse ning kogukondlike traditsioonide kestmise eest Kultuuriamet, mida alates 2011. aastast juhib alati päikeseline ja tegus Aini Härm. Need, kes Ainiga lähemalt kokku puutunud, teavad, et naeratava ja heatujulise pealispinna all peitub tähelepanelikult elu jälgiv analüütik ning julge otsustaja, kes suudab oma tegevuse planeerimisel alati mitut käiku ette näha. Aini ei salli paljusõnalisust, vaid ootab alluvatelt ja koostööpartneritelt konkreetsust. Talle ei istu jämedakoelisus ja robustsus. Teda iseloomustavad Sõnni tähtkujus sündinu parimad omadused: emotsionaalsus, jõulisus, aktiivsus, püsivus, hoolsus, sihikindlus, elegantsus, tähelepanelikkus; lisaks sellele veel ka kütkestav välimus. Tundub, et niisuguste eeldustega on edu kindlustatud, ometi pole Ainile miski kergelt kätte tulnud. Kõigi õnnestumiste taga seisab raske töö. Aini Härm kuulub nende hulka, kes ei armasta oma pingutusi afišeerida ning kelle ettevõtmistele ei kleepu külge eneseületamise morn aura. Kõrvaltvaatajale võib tunduda nagu saabuksid võidud mängeldes, ning pole siis imestada, kui leidub ka mitte just kõige heasoovlikumaid kadestajaid.

Esmakordselt Kultuuriameti uksest sisse astunut üllatab seal valitsev vaikus ja rahu, aga ka südamlik tähelepanu, millega külalisi koheldakse. Iga töötaja teab oma ülesandeid ning omab tulemuseni jõudmiseks piisavat kompetentsi ja motivatsiooni. Eesmärgi saavutamiseks vajalikud tegevused on eelnevalt läbi arutatud ja ajagraafik paika pandud – kõik toimib. Kultuuriamet on paljus oma juhi nägu – ametnikud suudavad ka keerulistel aegadel naeratada. Nii on vähem stressi ja tarbetut rähklemist ning enam tulemusi.

Põhikirjajärgselt on Kultuuriametil laialdased ülesanded, kaitstes ja üldsusele teadvustades linna kultuuriloolist eripära, rahvuskultuuri ning ajaloolist pärandit. Üheks põhiülesandeks on linna kultuurielu mitmekesistamine, kultuuriprojektide algatamine ja korraldamine, laiapõhjalise kultuuritegevuse toetamine läbi ürituste korraldajate nõustamise ning mittetulundustegevuse toetuste menetlemise. Kultuuriamet osaleb rahvusvahelistes projektides. Kavandamaks valdkonna arengusuundi ning kultuuriedenduseks vaja minevaid vahendeid, korraldatakse arengukavade koostamist ning planeeritakse investeeringuid oma haldusalas.

Kultuuriameti vastutusalasse kuuluvad Tallinna Keskraamatukogu, Tallinna Linnamuuseum, Tallinna Loomaaed, Tallinna Vene Kultuurikeskus, Tallinna Filharmoonia, Tallinna Linnateater, Tallinna Pelgulinna Rahvamaja ja Tallinna Rahvaülikool. Kõigi nende väärikate asutuste edukus tuleneb suures osas Aini Härmi ja tema meeskonna tööst.

Kokkuvõtteks võib tõdeda, et suur osa Tallinna kultuurielust ning kultuuri taastootmisest sõltub Aini Härmi teadmistest, juhiomadustest, oskusest panna ühise eesmärgi nimel pingutama nii Kultuuriameti töötajad kui ka allasutuste arvukas personal, rääkimata juba sadade ja tuhandete kultuuritöötajate, juhendajate, loomeinimeste ja asjaarmastajate innustamisest ning toetamisest. Aini Härm jõuab, suudab, annab nõu, võitleb välja, kindlustab vahenditega, seisab õiglase hinnangu eest, tunnustab, genereerib ideesid, koondab vajalikke taustajõude, määrab prioriteedid, kaasab asjatundjad, algatab, viib ellu. Siinne loetelu sisaldab vaid tühist osa Kultuuriameti juhi kohustustest, aga sellegi järgi võib mõista, kui keeruline, aega ja pühendumist nõudev on Aini töö.

Kultuuriameti korraldatud traditsioonilised üritused on saavutanud üha suurema populaarsuse. Vaevalt suudab keegi ette kujutada Tallinna ilma rahvusvahelist tuntust kogunud Birgitta festivalita, suurepäraste, Tallinna merelist mõtet kandvate ning tuhandeid linlasi kaasa elama kutsuvate Merepäevadeta, üha haaravamate ettevõtmistega täidetud Kultuuriööta ja Hiina uusaastaga seotud pidustusteta. Viimasest kõneldes on paslik meenutada, et Tallinna Kultuuriamet suutis luua püsivaid rahvusvahelisi kultuurikontakte ka neil aastatel, kui riigis puudus selleks tahe ja võimekus. Hiina uusaasta pühitsemine on nüüd muutunud Eestimaal sama enesestmõistetavaks traditsiooniks nagu jaanipäevane lõkketegemine või mardipäeval mardijooksmine. Tallinna päevad Peterburis ja Peterburi päevad Tallinnas on aidanud säilitada naabritevahelisi kultuurisidemeid, mis ajuti ähvardasid sootuks katkeda.

Ka eesti rahvuskultuur on Aini Härmile tänu võlgu. Tema algatanud Tallinna Laulupäeva traditsioon kindlustab üleriigiliste laulu- ja tantsupidude kestmise. Tema abita ei toimuks Tallinnas ka aktiivset rahvuskultuuride tutvustamist, mis on kiirendanud integratsiooni, mille olulisuses ei kahtle ükski Eesti tulevikust hooliv inimene. Tänu Aini Härmi järjekindlusele on oluliselt paranenud kultuuri rahastamine ning saanud motiveeritumaks kultuuri alal töötavad inimesed kõigis allasutustes.

Aini Härm on läbi elanud väga raskeid hetki, milles tugevaimadki võivad murduda, ja suutnud säilitada endas elurõõmu. Ta ei räägi palju oma perekonnast, ent kui isiklikest asjust sõnakese poetab, võib silmist lugeda, kuivõrd oluline on tema jaoks koduseinte soojus ja armsate inimeste lähedus.

Tema lemmikheliloojaks on Tšaikovski, ja seda rahulolu, mida hea muusika annab, on ta alati valmis teistega jagama. Mõne nädala eest Kultuuriamet korraldas Nordea kontserdimajas Peterburi Jakobsoni-nimelise balletiteatri külalisetenduse Tšaikovski balletiga „Uinuv kaunitar“. Taas kinkis Aini Härmi korraldajatalent tallinlastele kauneid hetki surematu muusikaga.

29. aprillil tähistab 1962. aastal Krimmis sündinud ja Võrus lapsepõlve veetnud Muusika- ja Teatriakadeemia haridusega muusikapedagoog ning koorijuht, Tallinna Kultuuriameti juhataja Aini Härm oma sünnipäeva. Soovime talle õnne ja jätkuvat rõõmu igasse hetke!

IVO VAHER, tõlkija

