Eesti Raudtee altkäemaksu ärajäämine tõi Pronksiöö

Liberaalsete poliitikute koostöö rikkus jaanuaris 2007 avalikuks saanud altkäemaksuküsimine Eesti Raudtee taasriigistamise eest. Eesti Raudtee suurosanik Edward Burkhardt väitis 17. jaanuaril ETV saates „Pealtnägija“, et Reformierakonna poliitikud küsisid selle otsuse toetamise eest läbi vahendajate miljon eurot. Raha ei makstud. Aga tekkis skandaal, mida tuli üldsusele selgitada. Prokuratuur oli vähem kui tunniga leidnud, et uurimise alustamiseks puudub alus. Koalitsiooninõukogus oli Ansip öelnud Savisaarele ja Reiljanile, et küsiti annetust, mis on seaduslik. Selle tegi avalikuks Edgar Savisaar, kuid reformikad reageerisid kategoorilise eitamisega, et isegi annetust ei küsitud. Selle sõnavahetuse järel ütles peaminister Ansip telekaamerasse, et ta kaotas usalduse Savisaare vastu.