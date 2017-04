Taavi Aas: saabunud on ajalooline võimalus Linnahalli kordategemiseks

Aas osutas, et kahe aasta jooksul riigieelarve strateegia kohaselt eraldatav 40 miljonit eurot peaks koos linna poolt eraldatavate summadega olema küllaldane, et Linnahall lõpuks korda teha.

Meie käes on ajalooline võimalus anda Tallinnale ja kogu riigile hea akustikaga kontserdisaal, kultuuriürituste toimumispaik ja tänapäevane suure mahutavusega konverentsikeskus, “ütles Aas, tunnustades Tallinna ja riigi edukat koostööd. “Oleme taolist koostööd Vabariigi Valitsusega pikalt oodanud, ja nüüd on see realiseerumas.”

Aasa hinnangul laiendaks Linnahalli kordategemine oluliselt konverentsiturismi võimalusi kogu Eestis. “Linnahalli kordategemine tähendaks ka seda, et kesklinnas mere ääres paiknev väärtuslik maa-ala saab lõpuks asjaliku kasutuse. Me ei saa lubada linnasüdames kasutuseta pinda. Selleks, et töö pihta hakkaks, tuleb veel tugevalt pingutada, aga oluline samm õiges suunas on astutud ja uuenenud Linnahall on käegakatsutavam kui kunagi varem.”