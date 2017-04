Transpordisektor saab investeeringuteks 45 miljonit lisavahendeid

KE pressiteatest, 26. aprill 2017

Pean RES-i läbirääkimiste tähtsaimaks saavutuseks täiendavaid taristuinvesteeringuid, mille suuruseks on eeloleva kolmeaastase perioodi jooksul 135 miljonit eurot ehk 45 miljonit eurot aastas. Selline lisasüst aitab meil Tallinna ja Tartu vahelise maantee ehitamise kõrval ära teha mitmeid teisi suuri ja kauaoodatud projekte,“ ütles majandus- ja taristuminister Kadri Simson.

