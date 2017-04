Prantsusmaa lootusrikka tuleviku lävel

26. aprill 2017

Teise vooru pääsesid liberaalne tsentrist Emmanuel Macron ja käremeelse Rahvusrinde esinaine Marine Le Pen. Konservatiivide esindaja François Fillon ja vasakpoolne Jean-Luc Mélenchon heitlesid 3. ja 4. koha pärast ning Sotsialistliku Partei kandidaat Benoît Hamon jäi neist juba kaugele maha. Tulemus vastas viimastele valimiseelsetele küsitlustele nii täpselt, et seda hakati kohe nimetama „küsitlusfirmade võiduks“.

Teisest voorust väljub nende prognooside kohaselt kindla võitjana Macron.

"See on suur au ja vastutus," ütles Macron pühapäevaõhtul oma toetajate ees peetud kõnes. "Teil õnnestus veenda inimesi, et lootus ei ole meie maa jaoks vaid unistus... Kahe nädala pärast, ma loodan, saab minust teie president, kogu Prantsusmaa president, patriootide president." Nüüd räägivad analüütikud, et kui Macron kogub teises voorus vähemalt 60% häältest, siis saab ta tõesti tugeva mandaadi, kuid sellest tagasihoidlikum tulemus näitab lihtsalt Le Peni kaotust.

"See on minu ja üksnes minu kaotus. Ma võtan täieliku vastutuse," kommenteeris enda kolmandat kohta Fillon, kes oli veel jaanuari alguses kindel favoriit, kuid mattus seejärel skandaalide alla, mis olid seotud avalike vahendite väärkasutamisega perekondlikuks hüvanguks. Fillon teatas, et teises voorus saab tema hääle Macron. Sama on juba kinnitanud ka mitmed teised tuntud konservatiivid ja Sotsialistliku Partei kandidaat Hamon. Mélenchon seevastu kohe Macroni toetama ei tõtanud.

Demokraatliku Liikumise juht François Bayrou, kes esindas tsentriste presidendivalimistel eelmised kolm korda, kuid kordagi teise vooru ei pääsenud, märkis nüüd, et Macroni kampaania erineb teistest selle poolest, et on optimistlik. Kui tavaliselt on valimiskampaaniad Prantsusmaal pessimistlikud – räägitakse igasugustest ohtudest ja sellest, mis on halvasti –, siis Macron üritab sisendada rahvale lootust paremasse tulevikku ning räägib sellest, mida saaks teha paremini. Ta keskendub mitte vastandumisele, vaid ühendamisele.

Spekuleeritakse juba ka presidendivalimiste mõju üle juunis toimuvatele parlamendivalimistele, kus Macroni loodud liikumine "Edasi!" on lubanud tulla välja oma kandidaatidega. Eelmine kord võitnud Sotsialistliku Partei hävitav lüüasaamine on kindel, aga ei ole veel kaugeltki selge, kes sellest kõige rohkem võidavad. Tsentristid teevad praegu suuri jõupingutusi, et nendeks valimisteks nii palju koonduda, et ka seal võit otse konservatiivide nina eest ära napsata. Samal ajal on selge, et oma positsioone parandavad ka Rahvusrinne ja kommunistid.

Viimati muudetud: 26.04.2017

