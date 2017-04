Maksude tõusu tõi Reformierakonna valitsus

26. aprill 2017

Eesti maksukoormus on protsendina sisemajanduse koguproduktist (SKP) tõusnud alates 2008. aastast, mil see oli alla 32 protsendi, kuni eelmise aastani, mil see tõusis juba üle 35 protsendi. Maksukoormuse tõusu on Reformi-valitsuste ajal vedanud eelkõige kaudsed maksud ja aktsiisid. Maksukoormust on suurendanud peamiselt kütuse, alkoholi, tubaka ja maagaasi aktsiisi tõstmine ehk tarbimismaksude suurendamine, mille osakaal tõusis 2016. aasta lõpuks 42 protsendini kõigist maksudest (vt joonis).