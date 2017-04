Pronksiöö – 10 aastat hiljem

Toonane siseminister Jüri Pihl tunnistas, et niisuguseks vägivallaks ei oldud valmis: „Eesti oli juba 16 aastat okupatsioonist vaba, ja kunagi polnud sellist asja olnud. See tuli kõigile ootamatuna.“

Pronksiöö korraldajate Dmitri Linteri, Dimitri Klenski, Maksim Reva ja Mark Sirõki üle peetud kohtuprotsessil selgus, et aktsiooni ettevalmistust alustati vähemalt aasta varem. Kavas oli jõulise aktsiooni läbiviimine ja selle näitamine rahvusvahelistes teleuudistes. Jaanuaris 2009 mõistis Harju maakohus kõik neli Pronksiöö korraldamise süüdistuses õigeks. Aresti all olnute hilisemad kompensatsiooninõuded riigi vastu mõisteti Eesti kohtutes ja Euroopa Inimõiguste Kohtus alusetuiks.

Pronksiöö 10. aastapäeva eel siiski on märgata, et püütakse üles võtta ka rahvusküsimust. Vene saitidel meenutatakse, et toonaste aprillirahutuste järel oli lõpp integratsiooniga sellisena, nagu seda Eestis tol hetkel mõisteti. Polevat enam senist riiki, praeguste põlvkondade jaoks ei olevat enam endisi suhteid ning otsa said olemasolnud katsed kahte kogukonda ühendada.