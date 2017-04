E-valimised ja sotsiaalmeedia

Sotsiaalmeedial on suur võim inimeste valikute kujundamisel. Paljud ei jälgi enam üldse massimeediast pakutavaid uudiseid. Sotsiaalmeedias suunavad inimeste valikuid ja tegemisi arvamusliidrid. Arvamusliidrid võivad olla 99% ausad ja erapooletud, kuid ka nemad on ainult inimesed ja võivad ise olla mõjutatavad. Või, mis veelgi hullem, müüdavad!

! Pealekauba said need muusikud meedias hulgaliselt positiivset reklaami.

Meenutagem korraks presidendivalimisi aastal 2006, kus meie tuntud ja armastatud lauljad laulsid presidendiks Ärmataja Ilvese . Kas nad täna tunnevad sellest piinlikkust, ei tea. Tõenäoliselt tegid nad lihtsalt oma tavalist muusikutööd, nii nagu kõrtsideski kombeks: kes maksab, see tellib muusika ! Pealekauba said need muusikud meedias hulgaliselt positiivset reklaami.

Oma eesmärkide saavutamiseks ei pea arvamusliider või mõjuagent isegi otseselt valetama. Piisab kui ta valib ühed faktid ja “unustab” teised (olulisemad), nii nagu see on kombeks ERR-il ja peavoolumeedial.

Oma eesmärkide saavutamiseks ei pea arvamusliider või mõjuagent isegi otseselt valetama. Piisab kui ta valib ühed faktid ja “unustab” teised (olulisemad), nii nagu see on kombeks ERR-il ja peavoolumeedial.

Uuringud on näidanud, et kui üks inimene (arvamusliider) läheb õnge, on ka tema tutvusringkond peagi konksu otsas.

Tihti piisabki ainult arvamusliidri(te) mõjutamisest või äraostmisest, et muuta e-hääletuse tulemusi. Uuringud on näidanud, et kui üks inimene (arvamusliider) läheb õnge, on ka tema tutvusringkond peagi konksu otsas. Oma eesmärkide saavutamiseks ei pea arvamusliider või mõjuagent isegi otseselt valetama. Piisab kui ta valib ühed faktid ja “unustab” teised (olulisemad), nii nagu see on kombeks ERR-il ja peavoolumeedial.