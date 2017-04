Tallinna TV seisab sõnavabaduse eest

Kes veidigi on TTV saateid jälginud, teab, et süüdistused telekanali kallutatusest ei vasta enam ammu tõele. Kanali käivitamisaegadel võis ju midagi selletaolist esineda, ent täna on TTV stuudiod avatud erinevate vaadete esindajatele. Sageli kuuleb Keskerakonna vaadetele kardinaalselt vastanduvaid arvamusi ning esineb isikuid, keda pole tsentrierakonna soosimises mõtet isegi kahtlustada. Nii ongi kohane ühele avatud infokanalile.

Just erinevate tõekspidamiste debatis selgub tõde, ning selle tõe eest TTV ka seisab. Toon lihtsa näite: olles jälginud TTV reporterite tööd Tallinna linnavolikogus, võin kinnitada, et alati küsitakse uudisloo tegemisel arvamust ka opositsioonisaadikutelt. Paraku ei soostu mõni opositsioonisaadikutest intervjuud andma, aga samas TTV-d kallutatud info edastamises süüdistada oskab suurepäraselt. Muide, reformierakondlased räägivad küll TTV sulgemisest, kuid ei taha rääkida sellest, et pealinnas võimule saades nad kaotaksid tasuta ühistranspordi.

TTV on mõeldud info edastamiseks linlastele ning seda ülesannet täidetakse üha edukamalt. Telejaama sulgemist nõudvad raevukad üleskutsed sobivad pigem Põhja-Korea tüüpi riikidesse, mitte aga mõistlikult toimivasse demokraatlikku ühiskonda. Piir sõnavabaduse ja demokraatia ning euroopalike väärtuste kaitsmise sildi all toimiva tsensuuri vahel on õhuke. Demokraatia eeldab arvamuste paljusust. Teisitimõtlejate sildistamine, millega mitmed meediaväljaanded ja opositsioonipoliitikud üritavad tähelepanu võita, peab tegema meid äärmiselt ettevaatlikuks.

Tallinna linnaeelarvest finantseeritakse paljusid valdkondi, kus lisaks tavapäraste ülesannete täitmisele panustatakse ka sellele, et kujundada parem elu- ja ettevõtluskeskkond. Seda muidugi eesmärgiga elanikke juurde saada. Enda paremaks näitamiseks tuleb abiks võtta ka turundus ehk tegelda reklaamiga. TTV on pealinna jaoks just selline reklaamikanal.

Pealinna kriitikud ei armasta rääkida sellest, et Tallinna elanikkond on viie aastaga kasvanud 30 000 võrra. Ei armastata rääkida ka sellest, et pideva teavitustöö tulemusel tegelikult kasvab linna tuluallikas ehk juurde tuleb maksumaksjaid.

Hinnates telemaastikul toimuvat, võib täheldada vastassuunalist liikumist. Samal ajal, kui kommertsjaamade saated kaotavad kvaliteedis ja valdavaks saab madalalaubaline meelelahutus, muutuvad TTV saated sisukamaks ja professionaalsemaks. Need on positsioneeritud haritud ja teadmisi hindavale vaatajaskonnale.

Eesti rahvas väärib, et teda telerist solgiga üle ei valataks. Siit tekib mõte: äkki peaks nõudma hoopis „huvitava sisuga saateid“ edastavate telejaamade sulgemist? Nii mõnigi “meelelahutuslik” reality-show ületab terve mõistuse piirid. Aga eks see on iga vaataja subjektiivne hinnang. Kui läheme veelgi kaugemale ja toome paralleeli kirjanik Kaur Kenderi kohtuasjaga, siis: millal ületab kunsti- ja meelelahutusvabadus piiri, kust algab kuritegu? Aga see pole õnneks TTV probleem.

Iga endast lugu pidav demagoogiaspets teab, et valetada tuleb suurelt ja mänguilu peitub faktide tuimas eiramises. TTV vastased kinnitavad nagu ühest suust, et kanali vaatajaskond on peaaegu olematu. Samas kirutakse, et TTV levitab Keskerakonna vaateid mitte üksnes Tallinnas, vaid terves riigis. Kui TTV-d keegi ei vaataks, poleks ju sel muretsemisel mõtet, sest mõju on olematu ning need sõnumid ei pääse rahva “meeli mürgitama”.

Kokkuvõtteks võib tõdeda, et pole sel Tallinna TV-l viga midagi ja kallutatud pole ta samuti teistest kanalitest rohkem. Telekanali uus ja sümpaatne juht on ohjad tugevalt pihku haaranud ning lubanud vaadatavuse kahekordistada. Anname talle selle võimaluse!

LAURI LAATS, Tallinna Linnavolikogu aseesimees

LAURI LAATS, 26. aprill 2017

Viimati muudetud: 26.04.2017

