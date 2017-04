Lausa SOS!

ELMAR HOLLMANN, 19. aprill 2017

Rahva lollitamiseks tuuakse taas mängu kulunud väide: need ajalehed ilmuvad linna maksumaksja raha eest ja neid levitatakse tasuta üle Eesti!

Kui kodanik on raha mingi maksu näol riigituludesse kandnud, siis ei ole tal selle rahaga enam mingit seost, sest sel on uued omanikud, kes seda käsutavad. Antud juhul teeb seda Tallinna linnavalitsus vastavalt kinnitatud linnaeelarvele.

Me ei ela enam ENSV-s, kus kompartei upitas võimule endale lojaalseid tegelasi. Eesti Vabariik kuulub Euroopa demokraatlike riikide perre, kus poliitilist võimu teostavad kodanike poolt valitud võimuorganid. Tallinna linnavalitsus on linnaelanike poolt võimule pandud instants. Siin ei aita mingi ussi- ega püssirohi. Postimeheliste hala on naeruväärne ja seab kahtluse alla toimetuse pädevuse kõnealuse teema käsitlemisel.