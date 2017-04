Ravimid ei tohiks ärirallil osaleda

HILLAR KOHV, 19. aprill 2017

Uurisin 29. märtsil Pärnus kahest apteegist nohurohtude hindu ning tõdesin, et isegi kõige odavamad nohutilgad maksavad 3–4 eurot. See on küll mõistusevastane, et kõige tavalisem ravim nii kallis on!