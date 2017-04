Ühistegevusel on väärt väljavaateid

*) Toimetuse märkus: Täiesti võimalikuks peetakse, et v ineeri tootmiseks vajaliku ringkoorimismasina on välja mõelnud Tallinna tislermeistrid. Tallinna Ülikooli dokumendihalduse õppetooli dotsendi Liivi Aarma artikkel "Otto Wilhelm Masing teadis tõtt leiutisest" annab kirjelduse 19. sajandi alguses Tallinnas toimunud pöördest. Koorimismeetodist on kirjutatud kui Venemaa või Rootsi leiutisest ning vaid mõned seovad selle 19. sajandi alguse Tallinnaga. Ometi andis sellise masina kohta täpse teabe kirjamees Otto Wilhelm Masing saksakeelses Tartu seitungis 16. detsembril 1814. Fakt on see, et ta kirjutas leiutisest 5 aastat ennem kui suurem avalikkus sellest teada sai ja 20 aastat enne esimeste ringkoorimismasinate kasutuselevõttu maailmas. Kuigi au ja kuulsus ei pärjanud Eestis tegutsenud tislereid, on igati tõenäoline, et populaarse materjali massiline tootmine sai alguse siin.