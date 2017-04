Tähistatakse Jüriöö ülestõusu 674. aastapäeva

JAANUS RIIBE, 19. aprill 2017

Jüriöö ülestõusu tähistamine on aastatega muutunud Lasnamäe linnaosa tähtsaks traditsiooniks. Iga selline üritus ühendab inimesi ning aitab meenutada ajalugu. Ülestõus algas jüriööl, 23. aprillil 1343 Harjumaal ühel mäekünkal asuva maja süütamisega. See oli märguanne, et kooskõlastatud vastuhakk on alanud. 10 000-meheline eestlaste vägi kogunes Tallinna alla. 14. mail 1343 toimus Lasnamäe veerul Sõjamäe lahing, kus erinevatel hinnangutel kaotas elu umbes 3000 eestlast. Liivi ordu ja eestlaste maleva vahelise lahingu paika hakati rahvasuus kutsuma Sõjamäeks. Praegu on seal üks Lasnamäe asumeid.