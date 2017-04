EKRE sees käärib. Ja üsna valusasti

Esines kolmik, keda nimetaksin „pühaks kolmainsuseks“. Kõneles ka nooruk „Sinisest Ärkamisest“, kes tagus rusikat vastu rinda ja püüdis rõkatada oma valjuhäälsusega.

Aga kuidas ma sinna seltskonda sattusin? Otsustasin vanas eas parteistuda. Kommunistlikust pääsesin omal ajal probleemitult, ja siis äkki tekkis selline soov organiseeruda. Interneti kaudu võeti koheselt liikmeks ja pandi esimesel koosolekul, kus peale minu veel mõned osalejad, piirkonna juhatusse.

Olin „kõva mees“, kes pidi andma uutele liikmetele oma soovituse, ja ikka üle interneti. Võtsin liikmeks ka rikkurist jalgpalluri pojukese, kes käis mul kodus külas ja hiljem mind isegi tunda ei tahtnud.

Ühel koosolekul kritiseerisin peamehe ebaviisakat käitumist TTV ekraanil, kus ta solvas venekeelset mammikest, kellel soovitas oma muredest rääkimiseks tõlgi võtta. Samas nimetab ennast too peamees „suursaadikuks“ ja peaks seega vene keelt ka tönkama.

Vigu tegi see partei rohkemgi. Kasvõi endise KGB töötaja seadmine Tartus valimiste nimekirja. Seda kõike rääkisin piirkonna koosolekul ühele „pühast kolmainsusest“, ja seda kuulates vaatas ta mulle vaid „vesiste kalasilmadega” otsa, ja ei rohkemat…

Palju kihinat tekitas ka noorpoliitiku pisut rabe postitus sotsiaalmeedias fašistliku Saksamaa teemadel. Telefonivargusest rääkimata.

Tallinna Televisiooni usaldust ära kasutades laskis noor Helme käibele fraasi „Kui on must, näita ust!“. Mõte poleks paha, kui oleks tegu kasimatu inimesega. Siin aga oli ilmselt teine arusaam, sest kontrollimatu migratsiooni vastu on EKRE jõuliselt astunud. Nüüd võime aga tõdeda, et polegi meile migrantide hordid saabunud. Pigem kuuleme rohkem nende lahkumisest meie külmast kliimast.

Vangerdused EKRE-s

Aga EKRE enda sees käärib. Ja üsna valusasti. Viimsis tehti poliitiline pogromm ja kõrvaldati juhatus. Eriarvamused keelati ära.

Saaremaal viskas „pühasse kolmainsusse“ kuuluv Mart Helme naine kohaliku piirkonnajuhi välja EKRE sõprade ühingust. Kaks eriarvamusel „dissidenti” seati aukohtu palge ette. Üks neist, endine Viimsi piirkonna esimees Derkun ütleb, et erakonnas käib kõik perekond Helme taktikepi järgi.

2015. aastal nimetas EKRE parlamendifraktsioon Riigikogu liikmete kuluhüvitisi rahva õiglustunnet riivavaks ning küsitavaks kuluks. See ei seganud EKRE-lasi eelmisel aastal kasutamast üle 90 protsendi oma kuluhüvitiste summast. EKRE seitse parlamendiliiget vormistasid eelmisel aastal kuluhüvitistena väljaminekuid 78 052 eurot!

Eriti teravaks on läinud EKRE „püha kolmainsus” ja nendele lisaks ka telefoniga kuulsaks saanud paha laevandusest tulnud poiss.

Martin Helme paneb juba riigikohtunikel „päid veerema”, unustades sealjuures elementaarse parlamentaarse viisakuse.

Aasta tagasi pääsesin ise sellest konservatiivide parteist sama kiiresti välja, kui sisse astusin. Ikka internetiklikiga.

Keskerakonna asjalikud tegemised

Pärast pikka Reformierakonna võimutsemist on kiirtempos võimatu kõike ümber muuta. Aga esimesed viljad on teada. Tulumaks on ümber tehtud, sobilikuks madalama palga saajatele. Kõrgemapalgalised pisut kaotavad, aga see ei tohiks neid küll häirida, mis on väga väike osa nende palkade suuruse juures. Taastub matusetoetus.

Valimised saavad olema ausamad, sest e-valimiste süsteem läheb parandamisele. Ei saa ju päris maha matta meie internetilembust.

Meie laevad tahetakse tuua Eesti lipu alla. Põllumehed saavad lõpuks ometi mõistlikud toetused oma töö eest. Ebaõiglaselt suured eripensionid kaovad ja tööaastad on ausalt seadustatud. Päevakorda on lõpuks võetud inimesi alandava „halli passi“ asendamine kodakondsusega.

Kuidas seda targalt teha, see ongi praeguse võimuliidu ülesanne. Iga riigi kodanikul on oma õigused ja kohustused. Halli isiksuse loomine pole inimväärikas. Õige oleks ikkagi konkreetne riigialama pass.

Peamine ülesanne riigis on aga uue majanduskeskkonna loomine, ja see on usaldatud Keskerakonna ministrile. Kas seda tehakse sisserändajate abil või võetakse aluseks president Kaljulaidi ütlus, et “eestlane saab olla igaüks, kui ta tunnustab meie keelt, kombeid ja väärtusi“, seda näitab meile aeg.

AIVO OINA

Endine EKRE liige (2013-2016),

Keskerakond

Viimati muudetud: 19.04.2017

Jaga

|

AIVO OINA, 19. aprill 2017