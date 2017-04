Viktor Vassiljev: Probleemid tervishoius on Reformierakonna juhitud valitsuste tegemata töö

Kuidas erineb praegune valitsuserakonna saadiku töö ajast, mil olite opositsioonis?

See erineb kardinaalselt eriti vastutuse osas, mida on tunda igal sammul. Kui oled opositsioonis, võid kritiseerida absoluutselt kõike, isegi asjadesse süvenemata. Opositsiooni vaatevinklist on kõik paha. Riigi valitsemist teostades on aga vastutus iga sõna ja teo eest.

Olete öelnud, et võtate parlamendis igal juhul sõna, isegi siis, kui seda vaja ei ole.

Praegu on põhiline tegevus töötada eelnõudega ning olla nende aruteludel kohal. Kõike kiita ka ei ole niisama mõtet ning oma seisukohta saab näidata hääletusega.

Riigikogu sotsiaalkomisjoni liikmena osalete pidevalt sotsiaalvaldkonna aruteludel. Milliseid muutusi sotsiaalpoliitikas on tulemas?

Sotsiaalpoliitikas on vaja korda teha väga palju asju. Sotsiaalkindlustussüsteem on paari eelmise valitsuse jooksul mõne reformiga ära lõhutud, see ei toimi ning vajab ümbertegemist. Tervishoiu rahastamisel on suured mured ning siin on õhus jälle arstide streik. Selles pole süüdi praegune valitsus, kes püüab seda probleemi lahendada, vaid Reformierakonna juhitud valitsuste tegemata töö. Seda poole aastaga ei lahenda, kuid soov on suur.

Kas tervishoid saab raha juurde?

Kui see ainult Keskerakonnast sõltuks, siis kindlasti saaks. Üritame rääkida oma partnerite sotsiaaldemokraatidega, kelle juht Jevgeni Ossinovski kureerib ministrina tervishoiuvaldkonda.

Juhite ise Riigikogus tubakaseaduse muudatuste arutelu. Kui raskeks tuleb teha sigarettide kättesaadavus, et see inimestele mõjuks?

Suitsetamine on kindlalt tervistkahjustav, ning selles vallas tuleb midagi ette võtta. Aga ei ole mõtet ka ummisjalu veduri ees joosta. Kui kõik kardinaalselt ära keelata, siis suitsetajaid me ei päästa, sest nemad jäävad ikka suitsu tõmbama. Suurt kahju saavad kaubandus ja tööstus. Parem on teha tasakaalukad ja mõistlikud otsused. Tuleb piirata tubakareklaami ja -müüki, aga keelustada seda ei maksa.

Kuidas e-sigarettidega on?

E-sigaret on küll ohutum, kui tavaline tubakast keeratud sigaret, kuid üks suitsetamine on kokkuvõttes kõik – nii tavaline kui ka e-sigaret. Tervisele neist kasu ei ole. See on samamoodi, kui võrrelda kange alkoholi ja veini tarbimist. Viimane on ohutum, aga selle joomist ei maksa ikkagi propageerida.

Kas arstina hääletaksite keeldude poolt?

Arstina ütleksin lihtsustatult: ärge tõmmake filtrita sigaretti, sest muidu te surete kopsuvähki! Filtriga sigaretti tõmmates aga surete infarkti! Kui peate suitsetama, siis on mõistlikum üle minna e-sigaretile, ning veel parem on, kui jätate suitsetamise üldse maha ja tegelete spordiga.

Te annate aktiivselt tervisealast nõu ka televisiooni vahendusel. Kas see on kutsumus või pigem hobi?

See on nii kutsumus kui ka hobi. See on inimestele väga kasulik, sest saan oma 40-aastast arstina tegutsemise kogemust inimestele jagada. Ma ei hakka enam inimesi ravima, kuid soovitusi võin lahkesti anda. Kui vajatakse nõu, kuhu pöörduda või mis oma tervisega ette võtta, siis annan seda hea meelega. Ka minu endised kursusekaaslased ülikoolipäevilt on öelnud: Viktor, sa teed õiget asja!

Teie valijatega kontakti või kohtumiste puuduse üle kurta ei saa.

Ma suhtlen inimestega, ja minu jaoks pole suurt vahet, kas ta on minu valija või mitte. Kui inimesel on näiteks mingi tervisehäda ja ta pöördub kas vahetult või teleekraani kaudu minu poole, siis mina ei tee vahet ei nahavärvi, uskumuse ega poliitiliste veendumuse pinnal. Mulle on ta patsient, keda on vaja aidata.

Lisaks suhtlen aktiivselt sotsiaalvõrgustikes, ja ka näiteks tänaval. Mul polegi võimalik rahulikult mööda tänavat jalutada või bussiga sõita, sest ikka astub keegi ligi ning tahab suveniiriks mu pintsakunööpi.

Neid ligiastujaid tuleb veel. Kandideerite sügisel Tallinnas kohalikel valimistel Haaberstis Keskerakonna nimekirjas esinumbrina. Kas olete rahul, kuidas pealinna asjad on arenenud?

Ega minu arvamus ei olegi nii tähtis, kui linnaelanike arvamus, ning nemad on rahul. Olen pealinnas töötanud üle 20 aasta nii volikogus kui ka linnaametnikuna. Rajasin pealinna sisekontrolliüksuse, ja olen selle üle tõesti uhke. Olen hästi kursis, mis linnas toimub, ja ka probleemidega, mida tuleks lahendada. Loodan, et praeguse valitsusega laheneb paremini ära ka kohaliku võimu riigipoolne rahastamine.

Mida annab Haaberstis senisest paremini ära teha?

Haabersti on üldiselt õnnelike inimeste elukoht, aga mõningaid probleeme on ikka. Õismäel on vaja paremini lahendada parkimise probleem. Küsimusi on ka reostusega, aga see on probleemiks enamikes maailma riikide linnades. Kui Astangul veetakse mõnest isetekkinud prügilast prügi minema, siis inimesed vaatavad, et: näe, kui tore, nüüd võib siia jälle juurde tuua! Korteriühistute muresid lahendatakse põhiliselt linnaosavalitsuses, aga ikka koostöös linnavalitsusega.

Kas pärast valimisi jääte Riigikokku või hakkate tööle linnavolikogus?

Valimised on meeskonnatöö, ning meeskond ka otsustab, kes on kasulikum parlamendis ja kes volikogus. Kohalikel valimistel aga on meeskond palju suurem, sest siin on otsustajateks nii poliitikud kui ka valijad.

[fotoallkiri]

ANNAB NÕU: Viktor Vassiljev enam inimesi ei ravi, kuid soovitusi annab lahkesti. Kui vajatakse nõu, kuhu pöörduda või mida oma tervisega ette võtta, siis annab seda hea meelega.

19. aprill 2017