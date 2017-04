EÜS-i ridades tüli – Kross ja Pruuli nagistavad

19. aprill 2017

"Sõber Eerikule ütlen, et sa tead väga hästi, et EV100 proloog Piiteris polnud peaminister Ratase idee. Kui oleksid tahtnud selle sisulise poolega vaielda, oleksid võinud seda teha juba siis, kui reformi valitsus selle heaks kiitis. Ratase kottimise asemel oleks praegugi ausam olnud, kui tuleksid oma jutuga vanade kamraadide Kasterpalu, Topi või minu kallale, kes me selle ürituse ette valmistasime. Aga muidugi mõistame, et see poleks poliitiliselt tähelepanuvääriv. Sõbrast on sirgunud poliitik, nentisime Peterburis teatava kurbusega. Jüri Ratas pidas Jaani kirikus hea kõne ja käitus iseseisva riigi väärika peaministrina," märkis Pruuli.

On huvitav, et Tiit Pruuli, Margus Kasterpalu ja Toomas Kiho (Topi) on Riigikantselei juurde loodud EV100 juhtrühma liikmed. Veelgi märkimisväärsem on aga see, et mainitud kolmik on koos Krossiga Eesti Üliõpilaste Seltsi (EÜS) taasasutajaliikmed 1988. aastast.