Raimond Kaljulaid: kas Reformierakond ja SDE on EKREga Tallinnas koalitsiooniks valmis?

12. aprill 2017

Kaljulaidi sõnul otsustavad valimistulemuse mõistagi valijad ning on küllalt tõenäoline, et Keskerakonnal säilib peale valimisi enamus linnavolikogus ning võimuliitu Tallinnas ei tule. “Ometi oskavad ilmselt kõikide erakondade Tallinna piirkondade eestvedajad 79 volikogu liikme piires arvutada. Kui tõesti juhtub, et Tallinnas tuleb võimuliit, peavad ka SDE ja Reformierakond otsustama, kellega nad eelistavad linnavalitsuses koostööd teha. Üks variant on sellisel juhul koostöö Keskerakonnaga. Teisel juhul aga on ilmselt vaja kõigi ülejäänud erakondade koostöölepet, mis tähendab, et Reformierakond ja SDE peavad olema valmis andma allkirja leppele EKRE ja Martin Helmega, mida nad seni on selgelt välistanud,” ütles Kaljulaid.

Kaljulaid tuletas meelde, et Reformierakonna endine esimees Taavi Rõivas ning SDE praegune esimees Jevgeni Ossinovski on korduvalt mõista andnud, et nad ei pea mingit koostööd EKRE-ga võimalikuks nende maailmavaate pärast. „Hanno Pevkuri ja Kristen Michali seisukohad selles küsimuses on seni teadmata, kuid vaadates konservatiivide sõnumeid meie kultuuri või Euroopa Liidu aadressil, oleks seda koostööd muidugi põnev jälgida,“ tõdes Kaljulaid.

Põhja-Tallinna linnaosavanem lisas, et kui koostöö EKRE-ga on endiselt välistatud, siis järelikult tuleb koostööd teha Keskerakonnaga. „Sel juhul ei ole vast usutav sedavõrd teravalt Keskerakonnaga vastanduda ning tuleks tunnistada, et Keskerakonna jätkamine pealinnas suurema partnerina võimalikus võimuliidus on kahele teisele suuremale erakonnale aktsepteeritav. Kui aga Keskerakonnaga koostööd teha ei taheta, siis peab paraku tunnistama, et senised reljeefsed seisukohad EKRE suhtes on olnud vaid poliitiline spinn ning pealinnas tulevad võimule hoopis rahvuskonservatiivid, kes kindlasti soovivad siin oma poliitikat ellu viia,” ütles Kaljulaid.

Kaljulaidi sõnul on igal juhul vajalik, et selles küsimuses oleks sajaprotsendiline selgus enne valimisi. Vastasel juhul ei tea nende erakondade valija, millise linnavalitsuse poolt nad hääletavad. “Reformierakonna või SDE valija hääletab igal juhul kas siis EKRE või Keskerakonna poolt linnavalitsuses. Sellest ei saa üle ega ümber. Ühega neist kahest peab koostööd tegema, vastasel juhul ei ole võimalik linnavalitsust moodustada.”

Viimati muudetud: 12.04.2017

