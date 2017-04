Erki Savisaar: oleme valmis Neivelti ja teiste ettevõtjate ettepanekuid kuulama

12. aprill 2017

Majanduskomisjoni liige ütles, et Indrek Neivelti intervjuud Eesti Ekspressis oli kahtlemata kurb lugeda, sest iga ettevõtja on Eesti arenguks vajalik. „Riigi ülesanne on pakkuda võimalikult head ettevõtluskliimat ning selle nimel teeme tööd. Igasugune nõu ettevõtjatelt, kriitika või kiitus, on teretulnud ning suunanäitajaks,“ sõnas Savisaar. Riigikogulase sõnul on nii tema kui ka majanduskomisjon ettevõtjaid kuulanud ning nende seisukohtadega arvestanud ning kindlasti oleme valmis ettevõtjaid ka edaspidi kuulama ning selgitama põhjalikumalt ka riigi valikuid.

Savisaar lisas, et tänane valitsus on astunud samme riigi õhemaks muutmisel ja bürokraatia vähendamisel. „Riigi- ja haldusreform teenivad lisaks efektiivsusele ka bürokraatia vähendamise eesmärki, sest juba maavalitsuse kaotamine vähendab kindlasti riigipalgalisi töötajaid, mitte ei vähenda ainult siltide kogust ustel,“ sõnas Savisaar. Küll aga tuleb tema sõnul seda teha veelgi ning mitte kabinetivaikuses, vaid koostöös ettevõtjatega. „Heaks sammuks on bürokraatiavaba ettevõtluskonto loomine väikeettevõtjatele, kuid see saab olla esimene samm õiges suunas,“ rääkis riigikogulane. Samuti avaldas Savisaar heameelt, et Neivelt nõustub siiski tarbimismaksudega, mis toovad lisaraha muuhulgas näiteks seda väga vajavale Haigekassale.

Savisaar sõnas, et nii mõnedki Neivelti väljaöeldud laused võiks riik endale juba kõrva taha panna. „Google tõlkega Terviseametit tõenäoliselt ei asendata, kuid ametite suurem koostöö välisriikide vastavate ametitega oleks igati mõistlik, kui selle arvelt bürokraatia ja riigi kulud muidugi väheneksid, mitte ei suureks“ tõdes Savisaar.

