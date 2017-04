Nõukogude poeet Nixoni Ovaalkabinetis

Sellegipoolest süüdistati Jevgeni Jevtušenkot võimumeelsuses ja koostöös KGB-ga. Kindralleitnant Sudoplatov on kirjutanud, et temaga tehti tööd viie- ja kuuekümnendatel aastatel, et panna teda tööle KGB heaks. Mida Sudoplatov ei teadnud, oli see, et Jevtušenko oli Juri Andropovi lemmik, sest Andropov ise ka luuletas.