Põnev hobi: autogrammide kogumine

MATI VIHMAN, 12. aprill 2017

See oli 1967. aastal, olin siis 15-aastane, kui otsustasin hakata kirjateel koguma kuulsate ja mulle sümpaatsete inimeste fotosid koos autogrammidega. Esimese vastuse sain 1. veebruaril 1968 Kuuba peaministrilt Fidel Castrolt.

Mu kogus on 350 autogrammi riigijuhtidelt (Nicolas Sarkozy, Jean-Claude Juncker, Kersti Kaljulaid), sportlastelt (Jean-Claude Killy, Tom Okker, Jaan Talts, Baruto), näitlejatelt (Sophia Loren, Gina Lollobrigida, Claudia Cardinale, Jüri Järvet), kirjanikelt (Arthur Miller, Astrid Lindgren, Betti Alver, Heljo Mänd), lauljatelt (Catherina Valente, Gisela May, Les Swingle Singers, Frank Sinatra), kunstnikelt (David Alfaro Siqueiros, Edgar Valter), mitmetelt teadlastelt jt.

Muidugi on palju autogrammidega fotosid ka Eestist (Lennart Meri, Toomas Hendrik Ilves, Arvo Pärt, Eri Klas, Heli Lääts, Georg Ots). Mitmed minu kogus esindatud kuulsused on elavate seast lahkunud ja nende autogrammid on haruldusteks muutunud (Zarah Leander, Rene Clair, Georges Simenon, Christiaan Barnard, Luxemburgi suurhersoginna Charlotte, Norra kuningas Olav V).