Mille poolest tahab EKRE olla Keskerakonnast parem?

HILLAR KOHV, 12. aprill 2017

Minu arvates on ekrelased sellised konservatiivsed poliitikud, kes tahavad vähemusi laiaks litsuda. Näiteks või seksuaalvähemusi ehk geisid ja lesbisid. Mis õigus neil selleks on? Kui Martin Helme ja Mart Helme on veendunud heterod, siis jätkaku samas vaimus ja tõstku aga iivet. Aga ühiskonnas leidub ka teistsuguseid inimesi, keda tuleb samuti aktsepteerida.

Keskerakond on praegu võimul ning tema eesmärk on täita oma valimislubadus, et sõit ühistranspordis oleks terves Vabariigis tasuta. See on ju toimetulekuraskustes inimeste tarvis igati tore.

Milline on EKRE valimislubadus rahvale? Ei tule küll meelde, et see oleks midagi asjalikku olnud või positiivset valijatele. EKRE on kohati isegi hullem kui reformikad.

Selle asemel, et eesmärgiks pidada Keskerakonna võimult kukutamist, tehku EKRE midagi asjalikku ära ning näidaku rahvale, et ekrelased on ka võimelised midagi positiivset rahva jaoks ära tegema.

HILLAR KOHV Viinahaualt, Tori vald Pärnumaalt

Viimati muudetud: 12.04.2017

Jaga

|