23 aastat Keskerakonna Noortekogu

Keskerakonna Noortekogu ühendab tsentristliku maailmavaatega noori, kes soovivad ühiskondlikes protsessides kaasa rääkida või nende toimimisest paremini aru saada. Noortekogust tuleb erakonnale tugev järelkasv tublide ja teotahteliste poliitikute näol, kes on endale esimese poliitilise kapitali juba noortekogus loonud ning mõningase kogemuse omandanud. See aga annab neile uute, n-ö roheliste tulijate ees selge eelise, mida tõestab noortekogu kunagiste tipptegijate edukus.

Keskerakonna viiest ministrist kolm on oma poliitilist karjääri alustanud just noortekogus: majandus- ja taristuminister Kadri Simson oli kunagi noortekogu aseesimees, sama positsiooni täitis hiljem ka praegune peaminister Jüri Ratas; riigihalduse minister Mihhail Korb kuulus noortekogu juhatusse. Riigikogu Keskerakonna fraktsiooniski on liikmeid, kes on poliitikasse tulnud noortekogu kaudu: Keskerakonna Noortekogu endised esimehed Siret Kotka ja Tiit Terik, samuti Olga Ivanova, Jaanus Karilaid ja Andrei Novikov. Endistest noortekogu esimeestest töötab Tõnis Mölder Pirita linnaosa vanemana, Jaanus Riibe on Lasnamäe ja Raivo Tammus Kristiine linnaosa vanema asetäitja. Edukate kesknoorte nimesid võiks loetlema jäädagi.

toimiv organisatsioon, mille ükski liige ei saa oma aktiivse tegevuse eest palka. Lisaks igaühe sisemisele motivatsioonile ühiskonnas midagi ära teha või oma mõtete eest seista, on meil teotahte kõrgel hoidmiseks ka lõbusaid ühisüritusi. Lisaks formaalsele aastakongressile ja volikoguistungitele, kuhu enamik aktiivseid kesknoori üle Eesti kohale tuleb, on meil ka suvepäevad, spordipäev ning näiteks talvekool. Lisaks eraldi liidrite motivatsioonikoolitused ning koolituspakett valimisteks. Tähistame ühiselt noortekogu sünnipäeva, Eesti Vabariigi iseseisvus- ja taasiseseisvuspäeva ning korraldame heategevuslikke aktsioone. Proovime luua ja hoida ühtset meeskonnatunnet ning iseseisvust, olles samas tugevaks partneriks erakonnale.

mitu infoüritust, kus tutvustame oma tegevust, teeme koos midagi lõbusat ning kutsume esinema ja oma tööst rääkima tipp-poliitiku. 15. aprillil toimub Ida-Virumaa infoüritus koos Riigikogu liikme Dmitri Dmitrijeviga. 29. aprillil on Võrumaa infoüritus koos Riigikogu liikme Anneli Ottiga ning 5. mail toimub kaks infoüritust – majandus- ja taristuminister Kadri Simsoniga Pärnumaal ning maaeluminister Tarmo Tammega Põlvamaal. 26. aprillil on võimalik aga Tallinnas osaleda kesknoorte poliitikakoolis, kus haldusreformist tuleb rääkima riigihalduse minister Mihhail Korb. Täpsemat informatsiooni kõikide ürituste kohta saab kesknoorte Facebook-i lehelt:

