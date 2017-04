Toomas Lumani viinamarjad on hapud

INDREK VEISERIK, 12. aprill 2017

„ Ei ole saladus, et uus koalitsioon on toonud lauale mitmeid uuendusi ja muudatusi, mille peamine eesmärk on madalamat ja keskmist palka teenivate inimeste olukorra parandamine. Kui Toomas Luman nimetab valitsuse kõige kulukamat sammu, keskmist ja madalat palka teenivatele inimestele esimese 500 euro muutmist maksuvabaks, helikopterilt raha külvamiseks, siis samas on palju ettevõtjaid, kes on seda kiitnud kui esimest reaalset sammu palgavaesuse vähendamiseks. Valitsus keskendub seda tehes ennekõike üksikisiku heaolu suurendamisele,“ rääkis minister Kadri Simson.