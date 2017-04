Raimond Kaljulaid: Reformierakond kahjustab Eesti mainet

Kaljulaidi meelest on palju tõsisem probleem Eesti rahvusvahelise maine kahjustamine, mida Reformierakond teeb süstemaatiliselt – selgitades ka rahvusvahelisele publikule, et Eesti on teinud välis- ja julgeolekupoliitikas idasuunalise pöörde. „Koomiliseks muudab Reformierakonna retoorika sealjuures asjaolu, et venekeelses meedias räägib reformierakondlane Deniss Boroditš vastupidist juttu – Reformierakond toetab kõigiti paremaid majandussuhteid Venemaaga „vaatamata kõigele“. Ei tea, kas ka vaatamata Minski lepetele?“ Kaljulaidi arvates on ohtlik ja mõtlematu Reformierakonna süstemaatiline tegevus Eesti ühiskonna lõhestamisel rahvuspinnalt. „Arvestades muutunud julgeolekupilti, määramatust ja närvilisust rahvusvahelisel tasemel, ei ole see kindlasti Eesti huvides.“

Ta imestab ka: Milleks oli Reformierakonnal üldse vaja uut esimeest valida, kui Hanno Pevkuri retoorika ja rõhuasetused on täpselt samad, mis olid Kristen Michali/Taavi Rõivase ajal? Ikka sama sõnapilv: „Venemaa“, „julgeolek“, „eestimeelne“, „Kremli-meelne“. „Oleksin oodanud, et Reformierakond vaatab pärast oma revolutsioonilist üldkogu viimasele 17 aastale rahuliku, kuid kriitilise pilguga. Aga paistab, et Reformierakonna liberaalne süda vaikib. Kui Reformierakond seda teeks, siis peaksid nad tunnistama, et midagi läks Eesti majanduses kohutavalt valesti.“

Keskerakonna valitsuse peamine ülesanne on saada Eesti taas toimima kui tulevikku vaatav riik, ja parandada Reformierakonna vead, et tõesti tulla seisakust välja, tuua tagasi töökohad, suurendada eestimaalaste sissetulekuid.

Kaljulaid edastas ka ootuse Pevkurile, et ta teeks Reformierakonnast uuesti liberaalse partei, mis võiks tulevikus olla jälle valitsuskõlblik. Et ta tooks juhtimise juurde uue vihase meeskonna, kes tahaks viia Eestit edasi. „Eestile on parem, kui siin on tugev rahvuslik-konservatiivne erakond, tegusad sotsid, tubli tsentripartei ning igal sammul innovatsiooni edasi utsitavad reformimeelsed liberaalid. Siis ei saa enam tekkida üks eliidi huve teeniv võimupartei, nagu Reformierakonna üle-eelmine juhtkond soovis,“ kirjutab Kaljulaid.

Ta avaldas ka lootust, et Reformierakonnast võib veel saada liberaalne erakond. Näiteks Kaja Kallase juhtimisel, kui talle selleks võimalus antakse.

12.04.2017

12. aprill 2017