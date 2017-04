Ajalootund EKRE ja Reformi ajaloovõhikutele

"Ma tuletaks meelde, et 25 aastat on Eesti diplomaadid Moskva suursaatkonnas taotlenud korduvalt kõrgetasemelisi kohtumisi Eesti peaministrile, välisministrile, presidendile. Ja kõik need 25 aastat on Venemaa Föderatsiooni esindajad demonstratiivselt meid pikalt saatnud ja keeldunud ülbelt. Nüüd lähete teie ilma ühegi tasemel kohtumiseta, nagu köögiuksest sisse hiilides, Venemaale, et kuidagi meeldida oma valijatele," ütles Madison närviliselt häält väristades. "Kas te peate seda väärikaks Eesti Vabariigile ja kas te peate seda väärikaks Eesti välispoliitilises suhtluses, et justkui te lähete sinna, kus teid ei oodata, kuhu teid ei kutsuta, aga ikkagi te üritate kuidagi minna hiilides, ilma et keegi seda ootaks teilt?"

Väga veider, et ennast ise uhkustades "konservatiiviks" nimetav noormees ei saanud aru, mille pärast meie peaminister nüüd Peterburis käis. Jüri Ratas ei käinud seal venelaste pärast ega selleks, et arendada Eesti–Vene suhteid. Ta käis seal tähistamas üht meie rahva jaoks olulist tähtpäeva. Riigikogulased peaksid tundma Eesti riigi sünnilugu, aga Madison ja Aas ei ole sellest justkui midagi kuulnud. Nähtavasti ei kuulunud ajalugu koolis nende lemmikainete hulka ja poisteni ei ole jõudnud toonastest sündmustest ka mingeid suulisi pärimusi. Kahju, aga samas on ka vajalik meeldetuletus sellest, et minevik vajab ikka ja jälle uuesti meenutamist, et need kauged ajad põlvkondade möödudes unustusehõlma ei vajuks.

"Ajutine on uus kord. Kuid meie rahvas saab nüüd ometi viimaks võimaluse terve maa asju ise ajama ja oma elu kodustes asjades ise korraldama hakata. See on ajalooline pööre meie maa ja rahva elus, mille tähtsust meie mitte ei pea maha salgama, kuigi see ainult esimest sammu Eesti autonoomilises korralduses tähendab," kirjutas rahvusliku liikumise juht Jaan Tõnisson 100 aastat tagasi Eesti autonoomia seaduse kinnitamise puhul. "Meie rahva oma asi olgu nüüd kõige oma jõuga tegevusse astuda, et oma elu korraldades ühtlasi seks tööd teha, et ajutise maavalitsuse ja kohaliku maaomavalitsuse kord kindlaks aluseks tõuseks, mille pääle tulevase Eesti poliitilise enesemääramise kindel hoone jäädavalt võiks rajatud olla." Ärgem seda unustagem!

Minevik on alus, millele tuginedes rajatakse tulevikku. Kui me unustame oma ajaloo, siis kaob lõpuks ka rahvuslik identiteet, ja ei jää enam midagi, mis annaks Eesti omariiklusele mõtte. Just seetõttu on ka meie poliitikute endi huvides ennast ajaloo alal harida.

Vastuseks Pevkurile, kes küsis 7. aprilli Postimehes, et miks peaksid EV100 üritused aga saama alguse Venemaal, võiks tuua Jüri Ratase ajaloolist meenutust Peterburi Jaani kirikus 100 aasta tagustest sündmustest: „Ülevas meeleolus, sini-must-valgete lippude lehvides, laulukooride ja orkestritega liiguti Tauria palee ette. Loomulikult tekib siinkohal paralleel laulupeorongkäiguga. Meeleavalduse kõrval on eestlaste suurkogunemised olnud läbi aegade ka enesekinnitus. Mitte ainult, et teised näeks, vaid et me ka ise ei unustaks.“

Kesknädalal ei jää seekord muud üle kui nõustuda 10. aprilli Eesti Päevalehe juhtkirjaga, kus öeldakse Reformierakonna juhtpoliitikutele: Pidage hoogu ja jätke EV100 sündmused politikaanlusevabaks! „Reformierakondlaste väitel andis Ratase Peterburis-käimine üliolulise sõnumi, justkui oleks Eesti Vabariik saadud Vene valitsuse käest autonoomiana kingituseks. See jutt on märk ülemõtlemisest, liiga mustvalgest maailmapildist või lihtsalt väiklusest.“

INDREK VEISERIK

AIVAR JARNE

[fotoallkiri] MÄLESTUSTAHVLI AVAMINE: Peaminister Jüri Ratas ja EELK peapiiskop Urmas Viilma avavad mälestustahvli Peterburi Jaani kirikus jäädvustamaks 100 aasta möödumist eestlaste meeleavaldusest autonoomia toetuseks. Foto: Riigikantselei

Viimati muudetud: 12.04.2017

