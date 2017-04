Soome kohalikel valimistel tõusid väikeparteid

12. aprill 2017

Keskerakonna juht Juha Sipilä lootis, et erakond saab vähemalt 18% häältest, ja oli veidi pettunud, et see nii ei läinud. Kohtade arvult on Keskerakond küll jätkuvalt selge liider, kuid 17,5% häältest on tema jaoks kohalikel valimistel üks kehvemaid tulemusi. Sellest madalamal tasemel oldi ainult 1950-ndate alguses. "Seda võib nimetada raskel ajal visaduse ja südamega tehtud heaks tulemuseks," lausus peaminister mornilt, lisades, et tema arvates näitasid valimistulemused – riigis asjade korda saamiseks on tehtud valusaid otsuseid.