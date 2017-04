Postimehe ajakirjanikud ajasid Margus Linnamäe huvide täitmisele sõrad vastu

12. aprill 2017

Peamiseks etteheiteks on reklaami ja turunduse diktaat – ajakirjanikelt oodatakse Eesti Meedia kontserniga seotud ettevõtetest positiivsete artiklite kirjutamist. Suures osas puudutab see Kanal 2 saadete promomise nõuet Postimehe veebiväljaande eesotsas ehk olulisemate uudiste seas. Asi on läinud isegi nii kaugele, et telekavas on seni alati esikohal olnud ETV asemel Kanal 2 ja Kanal 11.

Esimest korda Postimehe ajaloos öeldakse, millest ja kuidas kirjutada. „Meile dikteeritakse, kes tuleb n-ö liistule tõmmata ja kui kriitiline peab artikkel olema. Meile öeldakse, milline peab olema mingi loo pealkiri; me ei tohi kirjutada neutraalselt konkurentidest või konkurentidega seotud isikutest; meid survestatakse kirjutama promoartikleid kontserniga seotud ettevõtetest, kui tegelikult uudisväärtust või pointi pole. Me peame taluma teatud isikute raevupurskeid ja n-ö vaibalekutsumisi, kui käsku ei täideta või ei täideta piisavalt täpselt,” loetlesid Postimehe ajakirjanikud omi hädasid.

Veelgi märkimisväärsem on asjaolu, et kiri juhtkonnale anti üle paberile välja trükitult – et seda arvutist arvutisse edasi saata ei saaks ja kiri majast välja ei leviks. Kartus ja konspireeritus on Postimehe toimetuses ületanud läve, mis oli omane nõukogude ajale.

Üks hädasid on tõesti see, et omanike poolt öeldakse ette, millest ja kuidas kirjutada. Seda on tehtud ka varem. 1990. aastatel, pärast lehe Heldur Tõnissoni kätte minekut, polnud soovitatav kirjutada head Konstantin Pätsist. Hiljem, Schibstedi ajal, pidi jälle hästi kirjutama Reformierakonnast. Pärast 2013. aastat, kui Postimehe ja kogu Eesti Meedia kontserni omandas Margus Linnamäe, on seevastu teada valdkonnad, millest tuleb kirjutada hästi, ning teemad, mida tuleb kajastada negatiivselt.

Postimehe ajakirjanikke ei häirinud see kui AS Eesti Meedia endise juhatuse esimehe Mart Kadastiku juhtimisel ja tema hea sõbra Andrus Ansipi heakskiidul rünnati pikki aastaid ajalehes Keskerakonda ja avaldati suisa laimu selle liidri Edgar Savisaare kohta. Head Postimehe ajakirjanikud, ajakirjandus väljendabki alati kellegi vaateid ja huve! Ei saa olla nii, et Mart Kadastiku ja Reformierakonna huve saab täita, aga Margus Linnamäe huvidele hakatakse sõrgu vastu ajama. Ja et nüüd püüab Postimees end näidata tõe ja meediavabaduse eest võitlejana ning ausa ajakirjanduse etalonina.

