Šorin: rahvuskonservatiivid on asunud häbenema Eesti ajalugu

05. aprill 2017

Keskerakondlast, Riigikogu väliskomisjoni liiget Marko Šorinit pani EKRE selline küsimusepüstitus imestama. „Mulle kui ajalugu ja Eesti Vabariigi tekkelugu uurinud inimesena oli piinlik kuulata, et Riigikogus, külla tulnud koolilaste silme all häbenes saadik meie ajalugu,“ sõnas Šorin, lisades, et riigi sünniloos pole oluline millisel pool piiri pöördelised sündmused toimusid.

100 aastat tagasi marssisid 40 000 eestlast sini-must-valgete lippude all Vene impeeriumi pealinnas Petrogradis Eestimaa autonoomia väljakuulutamise toetuseks. 30. märtsil 1917 kinnitaski Ajutine Valitsus seaduse, millega moodustati ühtne ja autonoomne Eesti. „Isamaalisi väärtusi propageeriv erakond võiks pilgu visata ajalooraamatutesse ja mõista kuivõrd oluline sündmus see meie jaoks oli,“ tõdes Šorin.

Väliskomisjoni liige lisas, et paraku on Eesti 100 üritust Peterburis opositsioonierakonnad püüdnud tõmmata sisepoliitilisse vastandumisse, mis ei tee au meie poliitilisele kultuurile ega riigi sünnipäevale. „Me räägime, et Venemaale pole paslik peaministril minna Eesti sünnipäeva tähistama. Tuletan meelde, et Jaani kirikus on käinud nii Andrus Ansip kui ka president Toomas Hendrik Ilves ja paljud teisedki. Võiksime Eesti sünnipäeva ajaks rumalad hirmutamised lõpetada,“ ütles Šorin.

Peaminister Jüri Ratas osaleb Peterburi Jaani kirikus toimuvaltänujumalateenistusel ja RAMi kontserdil, avab mälestustahvli ja näituse Jaani kiriku fuajees ning peab pärast tänujumalateenistust kõne Jaani kirikus.

Viimati muudetud: 05.04.2017

