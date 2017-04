Tallinna haridusjuhid kohtuvad haridus- ja teadusminister Mailis Repsiga

05. aprill 2017

Minister Mailis Reps sõnas kohtumise eel, et koostöö on edu võti, mis riigi ja linna vahel edukalt toimides tagab hariduse igakülgse arengu. „Aluseks on kokkulepe, et kõik inimesed, sõltumata nende elukohast, peavad saama ligipääsu kvaliteetsele haridusele,“ märkis Reps. „Koos saame tugevdada hariduse vundamenti – alusharidust, tõstes ja ühtlustades lasteaiaõpetajate palgataset. Koos saame kaasajastada koolivõrku, aidata tagada koolides vajalikud tugiteenused, koolilõuna igale õpilasele, elukestvaõppe võimalused ja palju muud, mis tagab siinse maailmatasemel hariduse.”

Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart peab seda kohtumist väga oluliseks. „Heameel on tõdeda, et praeguse haridus- ja teadusministri Mailis Repsi juhtimisel paistab silma ministeeriumi koostöötahe kohalike omavalitsustega. Oleme korduvatel kohtumistel ministriga otsinud ja leidnud lahendusi nii erihariduse rahastamist, riigigümnaasiumite rajamist, huvihariduse arengut kui ka teisi valdkondi puudutavatele probleemidele,“ rääkis Kõlvart. „Ka eesolevat kohtumist Tallinna koolijuhtidega peame hea tahte märgiks, sooviks kuulata ja arvestada nende inimeste arvamusi ja ideid, kes koolielu korraldamisega otseselt tegelevad. Edaspidi leiab minister loodetavasti võimaluse kohtuda ka lasteaedade direktoritega.“

