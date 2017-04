„Suud puhtaks!“ Aga siiski ei saanud suud puhtaks, mõru maik jäi suhu

Vähe sellest! Aegsalt (17. märtsist) oli Eesti Päevalehes valmis seatud Andrus Ansipi intervjuu e-valimiste teemal, mis pidi peale „suude puhtaks” rääkimist mõjuma kirsina tordil. „ Ei ole mõtet panna täiesti ebaturvalist tehnikat Eesti turvalise lahendusega ühte patta. Need on usaldusväärsed institutsioonid, asutused, erasektori sertifitseerijad, kes annavad Eestis garantii, et süsteem on kindel ja kõik toimub nii,