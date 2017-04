Laul annab tiivad

SERGEI MAASIN, 05. aprill 2017

Nagu ühes intervjuus mainis legendaarne laulja Muslim Magomajev (1942–2008), on Arno B. laulud niivõrd rasked, et neid võib võrrelda ooperiaariatega ja nende laulmiseks on vaja tugevaid häälepaelu. Olen temaga täiesti nõus. Mul tuli kõrgete, pikkade ja ilusate nootide võtmiseks harjutada terve aasta.

26. märtsil toimuski kultuurikeskuses Lindakivi minu esimene soolokontsert Arno Babadžanjani lauludest. Teeb rõõmu, et publikut oli rohkesti; Rakverest tuli lausa terve bussitäis. Paljud laulud panid kuulajaid kaasa skandeerima. Osa sellest soolokavast viin nüüd New Yorki, kus mul tuleb aprillis anda neli kontserti; üks neist, ainult eesti keeles, toimub New Yorgi Eesti Majas. See on minu esmakordne sõit USA-sse.

Mul on väga hea meel, et mind toetab Arno B. poeg Araik, kes saatis mulle neid noote, mida mul polnud, ja julgustas mind igatpidi soojade sõnadega. Tema on Arno Babadžanjani Fondi peaprodutsent. Hiljuti olin Moskvas ja kohtusin temaga, saime pikalt rääkida. Ta kutsus mind suure orkestri saatel esinema selle aasta lõpul A. B. mälestuskontserdil Kremlis. Heameelega võtsin austava pakkumise vastu.

Äsja tuli kutse esineda sama kontserdikavaga sügisel Saksamaal.

Nüüd käib töö selle nimel, et aastalõpuks ilmuks kaks CD-plaati pealkirjaga ,,Tantsi, Eestimaa 2”; materjal selleks on juba olemas.

