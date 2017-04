Kasepää külavanem: „Inimestel on usk, et Keskerakonnal tänase peaministriparteina on suur tulevik.“

Kasepää külavanema sõnul on kogu tegevus tervikuna kasvatanud inimestes optimismi ja usku. „Oleme moodustanud uue, Mustvee osakonna, mille juhatusse kuuluvad inimesed igast regioonist ja kuhu on astumas uusi liikmeid. Ettevalmistused valimisteks käivad täie hooga ja me võtame seda hea tulemuse nimel väga tõsiselt. Kohalikud inimesed usuvad, et Keskerakond mõjutab otseselt seadusloomet, mis mõjutab ettevõtluse arengut meie regioonis. Näiteks on oluline riigimaa lihtsam munitsipaalomandisse võtmine, et arendada regionaalseid ettevõtmisi. Inimestel on usk, et Keskerakonnal tänase peaministriparteina on suur tulevik. Rahvas on nõus parema homse nimel andma ka väikese avansi. See tähendab, et pole vaja teha populistlikke otsuseid, vaid tuleb teha ka neid, mis ei too hääli juurde, võib-olla vastupidi – küll aga viivad,“ märkis Post.