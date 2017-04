Soomes kohalikud valimised juba käivad

ANDRES LAIAPEA, 05. aprill 2017

Kui mõne aasta eest otsustati Eestis langetada valimisiga – anda kohalikel valimistel hääleõigus 16-aastastele, siis Soome seda teed ei läinud. Selle asemel nihutati hoopis valimispäeva. Varem toimusid kohalikud valimised ka Soomes oktoobris, nagu Eestiski. Tänavu on need esimest korda kevadel (nagu parlamendivalimised, mis tulevad uuesti kahe aasta pärast).

Kui eelmine kord oli riigis 304 omavalitsust, mille volikogudesse valiti kokku 9674 saadikut, siis nüüd tuleb valida 295 volikogu, kuhu läheb kokku 8999 saadikut. Kandidaate on 33618 ehk keskmiselt 3,7 ühele kohale. Kõige rohkem kandidaate on seadnud nüüd üles Keskerakond (7461), järgnevad sotsiaaldemokraadid (6132) ja paremtsentristlik Rahvuslik Koonderakond (5739).

Eelmine kord korjas suurima häältesaagi Koonderakond, aga kohti sai volikogudes kõige rohkem Keskerakond. Viimased küsitlused näitavad, et seis on enam-vähem sama, kuid kolme suurima erakonna vahel käib tihe rebimine, ning lõplik järjestus selgub loomulikult alles siis, kui hääled saavad loetud.

Eesti keelt emakeelena rääkivate elanike arv jääb Soome statistikaameti andmetel veidi alla viiekümne tuhande. See on küll väike, kuid siiski arvestatav jõud ka valimistel, eriti Helsingis ja selle lähiümbruses, kus elab suurem osa soome-eestlastest; näiteks mõnes Vantaa linnaosas moodustavad eestlased lausa 4–5% kogu elanikkonnast.

Küsisin oma õelt, kes elab juhuslikult just seal, kas temagi kavatseb nüüd valima minna. "Esimest korda lähen ise seekord valima. Valin nii erakonda kui ka inimest. Esimest korda on tunne, et olen mingil määral kohaliku poliitikaga kursis (kaheksa aastat praeguses kohas elatud)," märkis ta, lisades, et valib rohelisi ja kõigub veel kahe kandidaadi vahel.