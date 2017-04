Kadri Simson: elluviidavad maksumuudatused on samm õiges suunas

KE pressiteatest, 05. aprill 2017

Uue valitsuse tähtsaimaks maksualaseks uuenduseks saab pidada suurt maksuvaba tulu reformi, mis jätab koguni 86 protsendil Eesti töötajatest enam raha kätte. Tegemist on muudatusega, mis minu hinnangul on samm tugevama ja võrdsema Eesti suunas. Kuid kui vaadata teisi suuremaid samme, siis pean ka neid vajalikuks. Olgu siis tegemist pikalt oodatud veoautode teekasutustasu rakendamisega, majutusasutuste käibemaksumäära tõusu tühistamisega või tööandjate poolt terviseedendusele tehtud kulutuste vabastamisega erisoodustusmaksust. Tegemist on otsustega, mis otseselt panustavad meie ühiskonna paranemisse,“ rääkis finantskonverentsil maksutrendide arutlusringis esinenud Kadri Simson.

