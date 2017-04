Enn Eesmaa: Reformierakond peaks kremlimeelsuse-süüdistustes tagasi tõmbuma

KE pressiteatest, 05. aprill 2017

Ta lisas, et teine probleem on võib-olla veelgi suurem ja puudutab Eesti julgeolekut. „Praegune valitsus on korduvalt sõnade ja tegudega kinnitanud, et meie välis- ja julgeolekupoliitika on järjepidev ja konsensuslik. Oleme Euroopa Liidu ja NATO lahutamatu osa ning koos oma liitlaste ja partneritega toetame vankumatult Venemaale kehtestatud sanktsioone. Kelle huvides on siis see, et Reformierakond viimasel ajal neid põhimõtteid aktiivselt ründab?“ küsis Eesmaa.