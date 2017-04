Tähistame Peterburis meie iseseisvumise eellugu

JÜRI RATAS, 05. aprill 2017

Meeleavaldus ja rongkäik Ajutise Valitsuse asupaigaks olnud Tauria palee juurde sai toona alguse Peterburi Eesti Jaani kiriku juurest. Laupäeval osalen sajanditaguse meeleavalduse meenutamiseks Peterburi Jaani kirikus toimuval tänujumalateenistusel ja kontserdil. See üritus on omamoodi proloogiks peagi algavatele Eesti Vabariik 100 tähistamise sündmustele, mis vältavad kokku peaaegu kolm aastat. Samuti avatakse Peterburi eestlaste kirikus selle tähtpäeva puhul mälestustahvel ja näitus, mis on pühendatud sajanditagustele sündmustele.