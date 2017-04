EV 100 tähistamine algab Peterburis Jaani kirikus

AIVAR JARNE, 05. aprill 2017

Peterburi Jaani kirikul on Eesti iseseisvumise ajaloos eriline koht. 8. aprillil möödub 100 aastat päevast, mil 40 000 eestlast osales Petrogradis meeleavaldusel, millega nõuti Eestile omavalitsusliku autonoomia andmist. Eestlased alustasid meeleavaldusega Jaani kiriku juurest ja võtsid suuna Tauria palee juurde, kus asus Venemaa Ajutine Valitsus. Neli päeva pärast meeleavaldust, 12. aprillil 1917 kinnitaski Ajutine Valitsus Eestile autonoomia andmise seaduse, mille kohaselt ühendati Liivimaa kubermangu põhjaosa Eestimaa kubermanguga ning tekkis Eesti rahvuskubermang.

Jaani kiriku roll

Aprillis 1917 toimunud sündmused olid olulisteks verstapostideks teel Eesti iseseisvuse poole. Juubelit t ähistatakse Peterburi Jaani kirikus koos kohalike eestlastega – toimuvad mälestusjumalateenistus ja RAM - i kontsert. Kirikus avatakse 100 aasta taguse meeleavalduse mälestustahvel, samuti näitus toonaste sündmuste ja Jaani kiriku seotusest.

Eestlaste Jaani kogudus loodi Peterburis juba 175 aastat tagasi ehk aastal 1842. Kirik valmis 1860 ning seal toimusid jumalateenistused seni, kuni nõukogude võim võõrandas 1930. aastal kiriku ja jumalateenistused keelati. Eesti luterlik kogudus alustas uuesti tegevust 1994. aastal. Kirikuhoone oli vahepeal täiesti käest ära lastud. Pärast võõrandamist ümber ehitatud hoone sai oma algse välisilme tagasi 2010. aasta kevadeks. 38-meetrise torni tipus on 6,6-tonnine kullatud ristiga tornikiiver. Restaureerimistööd läksid maksma umbes 130 miljonit krooni.

Jaani kirikul on oluline koht ka eesti kultuuriloos. Kirikuõpetajana on seal töötanud Jakob Hurt ja Villem Reiman, organistina Mihkel Lüdig ja Rudolf Tobias. Koguduse tegevusega olid seotud veel mitmed tuntud eesti kultuuritegelased.

Taas Jaani kirikus

Kui 23. märtsil anti Stenbocki majast teada, et peaminister Jüri Ratas ja riigisekretär Heiki Loot osalevad 8. aprillil Peterburi Jaani kirikus EV 100 üritusel, tuli kohe vastureaktsioon. Reformierakondlasest ekspeaminister Taavi Rõivas twiterdas vahetult selle teate järel, et peaministri iga visiit on tugev märk ning Eesti valitsusjuhid ei ole pärast Venemaa agressiooni Gruusias ja Ukrainas Venemaad põhjusega külastanud.

Polnud aga põhjust meenutada, et 2011. aastal kiriku taasavamisel osalesid president Toomas Hendrik Ilvese kõrval reformierakondlastest välisminister Urmas Paet ja kultuuriminister Laine Randjärv. Peterburi Jaani kirikut külastas 2013. aasta kevadel ka peaminister Andrus Ansip, kes toona kohtus Venemaa peaministri Dmitri Medvedeviga.

Jüri Ratas pidi 23. märtsil valitsuse pressikonverentsil ajakirjandust rahustama väidetega, et Peterburi minnakse ikkagi oma riigi tähtpäeva puhul. Oleme uhked selle sündmuse üle, mis toimus 8. aprillil 1917 Petrogradis, kus 40 000 eestlast sammus selle eesmärgi nimel, et Eestile antaks omavalitsuslik autonoomia. Juba mõni päev hiljem ühendatigi Liivimaa kubermangu põhjaosa Eestimaa kubermanguga ning tekkis Eesti rahvuskubermang, rõhutas ta. „Need on sündmused, mis on toonud selleni, et Eesti riik on iseseisev ja vaba. Ja kuna see toimub meie enda kirikus, siis loomulikult on peaminister seal kohal ja tänab neid eestlasi, kes elavad Eestist väljaspool.”

Peaminister pidi vastama ka küsimusele, kuidas saab vältida Peterburis-käigu muutmist Venemaa meedia propagandasündmuseks. Ratase sõnul tuleb lihtsalt olla hoolas ja mitte anda intervjuud telejaamale Sputnik .

Kultuuriminister Indrek Saar sõnas, et tal on hea meel, et ajaloost saab rohkem rääkida tänu sellele, et inimestest käib läbi kerge võpatus, kui mõni Eesti poliitik sõidab ida poole. Ta parafraseeris „Estonia“ teatri peadirektorit, kes on sellistel puhkudel öelnud, et ajal, kui diplomaatilised suhted on jahedad, peavad kultuurisuhted alati olema kuumad.

EV100 tähista takse k õikjal maailmas, kus asu vad suuremad e esti kogukon nad . Väljaspool Eestit osaleb peaminister EV100 üritustel lisaks Peterburile ka USA läänerannikul, Helsingis, Riias ja Brüsselis.

Petrogradi rongkäigu ja autonoomia saavutamise mälestusmärk 1917

PETERBURI JAANI KIRIK: Siit algas 100 aastat tagasi kohalike eestlaste meeleavaldus Eesti autonoomia toetuseks.

